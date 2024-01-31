Петербург ожидает убыль населения на 460 тысяч человек к 2045 году

Согласно демографическому прогнозу, в период с 2024 по 2045 год ожидается серьезная убыль населения в Петербурге, об этом 30 января писали РБК со ссылкой на данные Росстата.

Среднегодовая убыль составит 21,2 тысяч человек, что приведет к общей потере в 466,4 тысяч человек за два десятилетия.

Результаты исследования показывают, что Петербург занимает четвёртое место в России по убыли населения. Лидируют Москва, Московская и Ростовская области. За Северной столицей следуют Краснодарский край, Нижегородская и Самарская области.

Общая демографическая ситуация в стране также вызывает беспокойство. К 2045 году ожидается убыль населения в России на 12,1 млн человек. Ранее Росстат прогнозировал снижение населения с 146,45 млн до 138,8 млн человек к 2046 году.

Напомним, что в России замедлилось снижение численности населения в 2023 году.

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