Зюганов представил Харитонова в Петербурге

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов 30 января провел в Петербурге встречу с местным активом компартии. Однако основным спикером вечера стал его соратник, лидер партии Геннадий Зюганов, который взял на себя всю коммуникацию со слушателями. Как это было и при чем тут пчелы - в материале ЗАКС.Ру.

Геннадий Зюганов прибыл в Петербург вместе с кандидатом в президенты Николаем Харитоновым накануне, 29 января. На перроне Московского вокзала их с цветами встречали первые лица и рядовые партийцы петербургского горкома. Затем они провели ряд мероприятий, например, посетили Кировский завод. Завершающим пунктом в культурной программе стала встреча со сторонниками 30 января. Главной звездой вечера стал Зюганов. Он завоевал внимание публики еще до начала встречи, когда раздавал пришедшим шариковые ручки с изображением серпа и молота.

В концертный зал приехали коммунисты со всего Северо-Западного федерального округа: Мурманской, Вологодской, Калининградской областей, Карелии, Коми и других регионов. Практически все места в зале были заняты. В отличии от предвыборных собраний других кандидатов в президенты в Петербурге, аудитория была заметно взрослее. На плечах у каждого - красный шарф с символикой партии. Некоторые записывали основные тезисы спикеров в блокнот. Молодежное крыло, комсомольцы тоже были (они на протяжении двух часов держали агитационные баннеры), но заметно в меньшем количестве.

На сцене за столом президиума сидели четверо: секретарь городского отделения Роман Кононенко, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сам кандидат, а также зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин. Первым слово взял Зюганов. Взял примерно минут на 30 - успел рассказать о Великой Отечественной войне, российской промышленности и других темах. Также он привел краткую, но исчерпывающую биографию кандидата Харитонова. Например, рассказал о спортивных достижениях 75-летнего коммуниста.

- Он [Харитонов] чемпион по бильярду Государственной думы и недавно обыграл всех людей в погонах на крупном конкурсе. В бильярд играют только хорошо подготовленные люди. Сталин любил играть в бильярд! Поаплодируйте! - сказал Зюганов.

В основном выступление лидера партии было посвящено не столько Харитонову, как всей новейшей истории компартии. Программа партии из года в год существенно не меняется: упоры на развитие совхозов, науки, производства, социальная ориентированность государства и другое.

Выступление самого Харитонова также было посвящено истории. Отсчетом стал 1993 год. Иногда он погружался и в более ранний период. В основном политик рассказывал о современных вызовах экономики и отчасти бедственном положении отечественной промышленности. Например, во время двухчасовой беседы с директором Кировского завода, по его словам, коммунисты спросили, будут ли строить общежития для работников - в ответ им якобы заявили, что финансирования на это не дают. Харитонов выступает за государственный контроль в промышленности. Особый акцент он сделал на сельском хозяйстве.

- Российская земля должна кормить народ, а не кучку хозяев-миллиардеров. Тут грешным делом засмеются сейчас. Куриные яйца. Цены на куриное яйцо подорожали. Стали поднимать. Договорились до того, что Турция, Азербайджан, ну вот Белоруссия - Лукашенко пообещал. У нас что, птицефабрик нет? Или мы не можем работать? - возмущался кандидат.

Далее за трибуну вышел депутат Госдумы Афонин. В своей речи он опирался на слайды с графиками, посвященные тому, как изменилась страна при капитализме. Например, производство обуви в России, по его данным, сократилось в 5,3 раза.

На втором часу в зале объявили, что собравшиеся могут задать свои вопросы. Для этого подготовили два формата: либо написать свой вопрос на бумажке и передать на президиум, либо подойти к человеку с микрофоном. Зал заметно оживился, записки так и начали стекаться к сцене. Перейти к живому общению с кандидатом в те минуты так и не удалось - на сцену начали подниматься старейшие члены КПРФ с рассказами о своем отношении к Харитонову. Сам Харитонов лишь изредка комментировал выступления единомышленников.

К концу мероприятия Зюганов насчитал полсотни записок-обращений. Разбирать каждое ни он, ни кандидат Харитонов не стали.

- Тут есть о завершении строительства заводов, точечной застройке, много конкретных просьб чисто такого домашнего хозяйства, но ни одно обращение не останется без внимания. Есть часть вопросов, которые требуют оперативный ответ…, - подвел итоги Зюганов.

Позже Зюганов уточнил, что без ответа не останутся только записки, в которых указан обратный адрес или контактный телефон. "Анонимки" вряд ли получат обратную связь. Порассуждать о некоторых темах Зюганов все же согласился, например, о вреде ЕГЭ и несовершенству современных учебников по истории. Более острые темы тоже поднимались. Как действовать в вопросе СВО кандидат в президенты Харитонов рассказывать не стал, но отметил, что сейчас необходимо "стоять и побеждать". На этом зал начал аплодировать. После этого Зюганов вернул себе микрофон. Оставшуюся часть встречи он рассказывал о пчелах, пчеловодстве, и мире без пчел. Его семья занимается разведением пчел на протяжении 350 лет. Зюганов даже выпустил книгу для юных пчеловодов.

- Я написал девиз к энциклопедии. Самое гениальное творение природы и всевышнего - это женщина, цветы и пчела. Женщина подарила нам жизнь всем, цветы дают семена и прорастают новые растения, а пчела является главным экологом планеты. Если вы пчелу уберете, 80% продовольствия вашего исчезает сразу, - поделился Зюганов.

На этом собрание компартии в Петербурге закончилось. Человек в зале, который должен был передавать микрофон тем, кто хотел задать вопрос, так ни разу и не пригодился. Противники закона о комплексном развитии территорий, которые хотели поднять эту тему на собрании, остались без возможности выступить.















текст и фото: Константин Леньков