Депутата МО "Южно-Приморский" во второй раз лишили мандатата за прогулы

Муниципальный совет МО "Южно-Приморский" 30 января во второй раз досрочно прекратили полномочия депутата Александра Часныка. В первый раз его лишили мандата еще в октябре 2023 года из-за прогулов. Он стал одним из первых в Петербурге, кого лишили мандата по новому закону об ответственности за пропуски собраний.

На заседании 30 января муниципалы отменили свое предыдущее решение, принятое пятью голосами "за", и начали рассматривать вопрос заново. При повторном голосовании к пятью голосам за добавился голос врио главы совета Юрия Епифанцева, который ранее решил воздержаться от голосования.

- Я поменял свое мнение. Никакая ситуация не изменилась. Закон 131 ФЗ никто не отменял. Согласно этому закону, я как врио главы муниципального образования должен его исполнять. Если депутат не посещал заседания в течение шести месяцев, он решением совета лишается полномочий. Это не прихоть совета: лишить или не лишить. Это обязанность, - рассказал ЗАКС.Ру руководитель округа.

Голосовать заново пришлось из-за положений регламента, согласно которым для принятие решения о досрочном сложении полномочий необходимо шесть голосов, а не пять, как это произошло в предыдущий раз. Часнык пытался оспорить решение совета через суд.

Напомним, Часнык перестал посещать заседания совета после сентября 2022 года. Сейчас он находится за границей. Он неоднократно призывал коллег разрешить ему участвовать в заседания по видео связи - регламент собраний это позволяет, но коллеги по совету выступали против.

Ранее своего мандата лишился депутат МО "Город Пушкин" Константин Косов.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру