Мундепа из Пушкина Косова лишили полномочий за прогулы

Совет муниципального образования "Город Пушкин" на заседании 21 сентября лишил полномочий депутата-самовыдвиженца Константина Косова, который уехал из страны около года назад. Соответствующее решение совета есть в распоряжении ЗАКС.Ру.

В документе сказано, что Косов отсутствовал на заседаниях совета без уважительной причины в течение шести месяцев подряд с 1 марта 2023 года. Именно с этой даты работает новый закон, по которому за пропуск заседаний мундепов можно лишать полномочий.

На заседании совета присутствовал Александр Маханьков, помощник мундепа от "Яблока" Бориса Орешкова. Маханьков рассказал ЗАКС.Ру, что о мероприятии и повестке дня стало известно 21 сентября. По словам помощника депутата, он связался с Косовым — тот оказался не в курсе происходящего.

Поставить на голосование вопрос о лишении мандата самовыдвиженца предложил глава округа Николай Гребенёв, сообщил Маханьков. Он добавил, что за прекращение полномочий Косова проголосовали все депутаты, кроме Орешкова и представителя "Справедливой России" Александра Журавлева.

Косов в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что его о проведении заседания не уведомили — о нем он узнал случайно. Уже экс-мундеп заявил, что во время собрания ему удалось поговорить по телефону с главой округа. Тот сначала говорил, что уведомлял коллегу о заседании, а затем якобы признался, что не сделал этого, рассказал Косов. По его словам, Гребенёв якобы сказал, что приглашение на заседание ничего бы не изменило.

Косов заявил, что намерен оспаривать решение совета. Он добавил, что даже после отъезда участвовал в жизни муниципалитета: дистанционно принимал участие в работе комиссий, перенаправлял обращения, направил заявки по изменению Генплана.

- Понятно, что на заседаниях я не присутствовал, тем не менее, я не скажу, что я полностью был отключен от жизни муниципального совета. Те, кто на заседания ходят исправно, участвуют в жизни муниципального образования меньше, чем я, - считает Косов.

Косов покинул Россию в сентябре 2022 года. Тогда он заявил, что не планирует сдавать мандат и намерен помогать муниципалитету дистанционно. При этом участвовать в заседаниях совета он не может — в Уставе МО не прописана возможность видеоконференцсвязи.

Напомним, норму о лишении мандата за прогулы приняли сначала на федеральном уровне, а затем изменения внесли в петербургское законодательство. Без полномочий депутат может остаться, если пропустил собрания органа без уважительной причины в течение 6 месяцев подряд.

Ранее в Петербурге уже пытались лишить полномочий муниципальных депутатов — в апреле в МО "Невский округ". Этого сделать не удалось, так как с момента принятия нормы о прогулах не прошло шести месяцев.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру