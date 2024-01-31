Центризбирком отчитался об организации более 270 участков за рубежом

Центризбирком организовал свыше 270 избирательных участков для находящихся за рубежом россиян, желающих проголосовать на выборах президента страны. Всего в 143 странах мира удалось насчитать около 1,9 миллиона избирателей, сообщил 31 января член ЦИК Павел Андреев.

"За пределами территории РФ образован 276 избирательный участок в 143 иностранных государствах. В том числе семь избирательных участков на территории города Байконура", — передает слова Андреева ТАСС.

Согласно данным ЦИК, на 1 января в этих странах находилось 1,89 миллиона избирателей. На территории Байконура в Казахстане насчитали немногим менее 12 тысяч человек, имеющих право на участие в выборах.

Также Андреев отметил, что в исключительных случаях возможно формирование дополнительных избирательных участков за рубежом. Это может произойти не позднее чем за пять дней до начала голосования.

Голосование на выборах президента продлится в течение трех дней с 15 по 17 марта.

На прошлой неделе стало известно о планах ЦИК организовать за границей около 300 избирательных участков. Желающим голосовать за рубежом рекомендовали предварительно открепиться от УИК по месту регистрации внутри России.

Фото: ЗАКС.Ру