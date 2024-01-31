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Новости 14:59

Центризбирком отчитался об организации более 270 участков за рубежом

фото ЗакС политика Центризбирком отчитался об организации более 270 участков за рубежом

Центризбирком организовал свыше 270 избирательных участков для находящихся за рубежом россиян, желающих проголосовать на выборах президента страны. Всего в 143 странах мира удалось насчитать около 1,9 миллиона избирателей, сообщил 31 января член ЦИК Павел Андреев.

"За пределами территории РФ образован 276 избирательный участок в 143 иностранных государствах. В том числе семь избирательных участков на территории города Байконура", — передает слова Андреева ТАСС.

Согласно данным ЦИК, на 1 января в этих странах находилось 1,89 миллиона избирателей. На территории Байконура в Казахстане насчитали немногим менее 12 тысяч человек, имеющих право на участие в выборах.

Также Андреев отметил, что в исключительных случаях возможно формирование дополнительных избирательных участков за рубежом. Это может произойти не позднее чем за пять дней до начала голосования.

Голосование на выборах президента продлится в течение трех дней с 15 по 17 марта.

На прошлой неделе стало известно о планах ЦИК организовать за границей около 300 избирательных участков. Желающим голосовать за рубежом рекомендовали предварительно открепиться от УИК по месту регистрации внутри России.

Фото: ЗАКС.Ру


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