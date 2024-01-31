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Новости 18:44

В Петербурге определились с подрядчиком для строительства нового моста через Неву

фото ЗакС политика В Петербурге определились с подрядчиком для строительства нового моста через Неву

Власти Петербурга определились с подрядчиком для строительства Большого Смоленского моста через Неву, следует из данных портала государственных закупок. Победитель был определен 29 января, им стало АО "Дороги и мосты".

Согласно условиям заявки, компания должна будет подготовить территорию и выполнить рабочую документацию для возведения нового разводного моста. Сумма контракта превышает 2,6 миллиарда рублей.

Заказчиком по контракту выступило ГКУ "Дирекция транспортного строительства". Об объявлении конкурса стало известно в конце прошлого года. Закладной камень под строительство новой переправы был установлен за несколько дней до этого.

Изображение: пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга


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