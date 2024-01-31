Петербургское гостеприимство для стратегических инвесторов

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Около полутора часов в Заксобрании обсуждали законопроект губернатора Александра Беглова о снижении требований к инвесторам, которые намереваются получить статус "стратегических". Инициатива вызвала большое число вопросов и замечаний у депутатов, включая спикера парламента Александра Бельского, который обнаружил коррупционный потенциал в законопроекте.

Подготовленный в Смольном законопроект о снижении порога входа в разряд стратегических инвесторов в Законодательном собрании начали обсуждать 31 января. Представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко рассказал, что правительство города из года в год продолжает работу по улучшению инвестиционного климата и старается сделать Петербург привлекательней для инвесторов. Сегодняшний законопроект - одно из таких решений.

- Данный механизм представляет интерес для инвестора, поскольку инвестору предоставляются льготы в виде уменьшения арендной платы за предоставленные земельные участки для реализации проекта до 1,5% процентов от кадастровой стоимости земельного участка, а также предоставление земли осуществляется без проведения торгов. Также стратегический инвестор имеет право выкупа земельного участка по сниженной цене, - рассказавал Сухенко.

Предложения появились по итогам совещания правительства с девелоперами. Отчасти это делалось для поддержки последних в период санкционного давления и особенной геополитической обстановки в мире.

Законопроект предусматривает снижение минимального совокупного объема инвестиций для получения статуса стратегического инвестора с 1 млрд рублей на четверть, до 750 млн рублей по некоторым отраслям. В частности, при строительстве спортивных объектов и научно-исследовательских центров. Для строительства объектов промышленной инфраструктуры и транспортных комплексов порог составит 2 млрд рублей. Автоматически получить статус стратегического инвестора можно будет при инвестициях более 15 млрд рублей.

Первым вопрос задал единоросс Денис Четырбок. Его заинтересовало, чем именно обусловлено изменение предельных объемов инвестиций и не позволит ли это недобросовестным инвесторам получать дорогостоящие участки. Также депутат поинтересовался, нашлись ли желающие стать "стратегическими" с такими условиями. Продолжительный ответ Сухенко о работе Смольного с экспертным сообществом не удовлетворил спикера Александра Бельского, который не услышал в словах представителя губернатора каких-либо цифр.

- Вопрос очень простой. Вы предлагаете снизить планку. Вы какое количество инвесторов хотите привлечь? Это KPI обычный. При чем здесь СКА Арена? При вложениях с 15 млрд никто вам вопросов не задаст. Хотите с 15 понизить - вопросов нет, приходит серьезный инвестор на десятилетия к нам. Мы с вами прекрасно знаем, на сегодняшний день в городе уже сейчас есть более 80 земельных участков, которые выделены и никто на них ничего не делает. Мы знаем, как раздуваются сметы, чтобы стать стратегическим инвестором, а мы понижаем этот коэффициент. Мы кого хотим привлечь? - заявил Бельский.

Подсказывать Сухенко пришлось председателю комитета по инвестициям Ивану Складчикову, который присутствовал на заседании. Чиновник согласился, что проблема с некоторыми инвестпроектами существует. Он пожаловался, что у Смольного нет нужных инструментов для контроля за реализацией проектов, а со статусом стратегического инвестора это станет проще, заверил глава комитета. Это бывшего вице-губернатора Бельского тоже не убедило.

- Логика не работает, говорю как человек, который работал в органах исполнительной власти. Я с вашим комитетом по поводу этой логики спорил будучи вице-губернатором. Каких у вас не хватает инструментов контроля? Что за глупости? Что значит не хватает инструментов контроля? Межведомственное взаимодействие не можете наладить - другое дело, вы тогда так и скажите. Зачем пытаться через определенные механизмы, которые, как мне кажется, не улучшают инвестклимат… Только могут породить какие-то дополнительные, в том числе коррупционные, составляющие, потому что на сегодняшний день… Вы хотите сказать, если все будет сконцентрировано, все функции контроля у вас комитете - вы сможете это как-то регулировать? Я очень сильно сомневаюсь, - возразил Бельский.

Во время обсуждения Бельский часто ссылался на свой предпринимательский опыт. По его мнению, подобные окна возможностей, которые предлагаются в законопроекте, могут мотивировать недобросовестных бизнесменов.

- Вы правильно сказали. У вас есть под спорт целевое - пожалуйста, платить не надо. Вы открываете окно возможностей. Вы же не являетесь бизнесменом. Я вот был бизнесменом в свое время, я знаю, что такое открыть окно возможностей. Они вас объедут на кривой кобыле вы даже заметить не успеете. На подписанных ваших договорах появится такое. Они умнее и способней - это надо понимать, - продолжал председатель ЗакСа.

Также от депутатов звучали предположения, что инициатива подготовлена под некоего конкретного инвестора.

- Константин Эдуардович, текст законопроекта, который вы представляете, изложен настолько невнятно, что, по нашему мнению, он может только ухудшить инвестиционный климат Санкт-Петербурга, а не улучшить. Полностью согласна с Александром Николаевичем. Нужны более четкие понятные критерии реализации инвестпроекта. "Улучшение в результате реализации инвестиционного проекта социально-экономических или культурных условий жизни жителей Санкт-Петербурга" - это вообще о чем? Как потенциальный инвестор должен измерять эти улучшения? В каких единицах измерения? Он что, будет изучать уровень счастья петербуржцев? - поинтересовалась депутат от "Единой России" Наталия Астахова.

Сухенко настаивал на том, что во время первого чтения преждевременно заявлять о "невнятности формулировок" - все можно исправить в рамках второго чтения законопроекта.

Несмотря на обилие замечаний, депутаты одобрили законопроект в первом чтении. Его поддержали 37 человек. Еще семеро человек проголосовали против. На поправки решили выделить месяц по личной инициативе Бельского. Сухенко обмолвился, что на эти цели хотелось бы предоставить парламентариям две недели, но после настойчивого предложения спикера представитель губернатора молча развел руки и согласился.























Константин Леньков / Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру