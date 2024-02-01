Еще одну петербурженку осудили за недонесение о планах поджога военкомата

Уголовное дело петербургского медбрата Максима Асрияна (включен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) обернулось еще одним связанным с ним судебным приговором. Дзержинский районный суд наказал штрафом в 50 тысяч рублей его знакомую Анну Зеладину за то, что она не донесла о готовившемся поджоге военкомата (ст. 205.6 УК), передает объединенная пресс-служба городских судов.

Женщине инкриминировали то, что она купила Асрияну жидкость для розжига и, впоследствии узнав о назначении этой покупки, не сообщила в правоохранительные органы. При этом установлено, что на момент покупки Зеладина не была в курсе преступных намерений своего приятеля. Свою вину подсудимая признала, ее дело слушалось в особом порядке.

Ранее по аналогичной статье оштрафовали другую знакомую Асрияна, Татьяну Лименя-Осипову.

Напомним, что Асрияна приговорили к восьми годам заключения, квалифицировав его действия как покушение на теракт (ст. 30 УК - ст. 205 УК). В его приговоре также имеется госизмена (ст. 275 УК). Осенью 2022 года, добравшись до здания военкомата на Южном шоссе, медбрат не стал приводить свой замысел в исполнение, после чего был задержан в аэропорту.

Фото: ЗАКС.Ру