Комплекс зданий в Лесотехническом парке лишили статуса памятника

Четыре сооружения в западной части парка Лесотехнической академии Петербурга, образовывавшие приют-лечебницу Евреиновой, сняли с государственной охраны. На новый статус построек 1890-х годов обратило внимание издание "Канонер". Ансамбль зданий, выходящих на Новосильцевский переулок, имеет в качестве основного адрес Институтский переулок, 5В.

Проведенная в 2016 году Максимом Филиповичем экспертиза гласит, что только одна постройка из четырех, а именно дворницкая, сохранила целостность исторического облика, однако ее архитектурная ценность недостаточна для сохранения статуса памятника. Эксперт указывает, что внешний вид уже бывших объектов культурного значения был нарушен перестройками советских лет. Несмотря на решение КГИОП, на бумаге весь ансамбль продолжит иметь защиту от сноса.

Через дорогу от объекта находится комплекс зданий-памятников, который ранее занимала стоматологическая клиника. В ноябре прошлого года Российский аукционный дом выставил дома на продажу.

фото: V_Malyj, Citywalls.ru