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Сквер Товстоногова в Петербурге украсят скульптурами в честь Петра I

фото ЗакС политика Сквер Товстоногова в Петербурге украсят скульптурами в честь Петра I

Петербургские чиновники санкционировали благоустройство семи площадок в сквере Товстоногова на Петроградской стороне, сообщает Государственная административно-техническая инспекция. В дальнейшем на них установят тематические скульптуры, посвященные временам императора Петра I.

Площадки для статуй подготовит АО "ПО "Возрождение" в течение весны.

Скульптуры в рамках проекта "Путь Петра" появятся в пешеходной зоне сквера, соединяющей Кронверкский проспект с Петровской набережной. Их автором стал член городского Союза художников Армен Гаспарян.

В конце 2022 года в сквере реконструировали систему наружного освещения.

фото: gov.spb.ru


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