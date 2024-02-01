Групповое избиение подростка в ТРЦ "Галерея" закончилось условным сроком

В Петербурге вынесли приговор гражданину по имени Ислам Абдулаев, передает объединенная пресс-служба городских судов. Смольнинский районный суд признал его виновным в хулиганстве в составе организованной группы (ч. 2 ст. 213 УК). Двухлетний срок участник массовой драки подростков будет отбывать условно, с испытательным сроком в один год.

Дело возбудили после того, как год назад 17-летний Абдулаев вместе с неустановленными лицами напал на незнакомого им 15-летнего посетителя торгового центра "Галерея". Следствие и суд квалифицировали избиение человека в разгар рабочего дня как грубое нарушение общественного порядка.

Отметим, что речь идет о драке с участием представителей молодежной субкультуры "Редан". В феврале прошлого года ЗАКС.Ру подробно написал об этом явлении. "Редановцы" увлекаются японскими комиксами и противопоставляют себя агрессивным футбольным болельщикам.

Другие участники резонансной массовой драки в "Галерее" отделались административными наказаниями.

Фото: ЗАКС.Ру