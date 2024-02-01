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СК возбудил дело из-за подпольного казино в центре Петербурга

фото ЗакС политика СК возбудил дело из-за подпольного казино в центре Петербурга

Петербургские правоохранители выявили нелегальное казино, функционировавшее в жилом помещении одного из домов по Моховой улице. СК по региону сообщил о возбуждении дела по ч. 3 ст. 171.2 УК (незаконные организация и проведение азартных игр), в рамках которого никто из троих подозреваемых фигурантов пока не задержан.

По версии следствия, в игорном заведении его владельцы установили три стола для карточных игр. Рекламировали свое место фигуранты через Telegram. Преступный доход, полученный подследственными, ведомство оценивает в 108 тысяч рублей. Их местонахождение устанавливается.

На неделе полицейские посетили другое нелегальное казино - в Красногвардейском районе.

фото: ГСУ СК по Петербургу


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