Адвоката Навального Ольгу Михайлову объявили в розыск

Российское Министерство внутренних дел объявило в розыск адвоката Ольгу Михайлову, которая много лет представляет интересы оппозиционера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов). На это обратил внимание РБК.

Из карточки 50-летней Михайловой в базе ведомства следует то, что она разыскивается в рамках расследования уголовного дела по неуказанной статье.

В прошлом месяце сама адвокат рассказала, что обвиняется в участии в экстремистском сообществе (ст. 282.1 УК). По такому же обвинению в СИЗО находятся три других адвоката Навального - Вадим Кобзев, Игорь Сергунин и Алексей Липцер, взятые под стражу осенью. Срок их ареста истекает 13 марта.

Фото: ЗАКС.Ру