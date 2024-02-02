Хинштейн пересмотрел свое мнение по поводу дела о сережках с радужными лягушками

Глава комитета Государственной Думы РФ по информационной политике Александр Хинштейн передумал насчет девушки, которой назначили пять суток ареста из-за сережек в цветах радуги, об этом 2 февраля депутат написал в своем Telegram-канале.

Ранее все тот же Хинштейн заявил, что надеется, что суд пересмотрит дело девушки, так как сережки-лягушки были в цветах радуги, а не в цветах флага ЛГБТ*.

Однако потом депутат все-таки передумал. Оказалось, что в деле девушки фигурируют не те серьги, которые распространились в интернете в цветах семицветной радуги, а именно шестицветная радуга, которая является символом ЛГБТ*.

По словам Хинштейна, именно в таких девушка была в общественном месте. В суде адвокат предъявил новые серьги с семицветными радужными лягушками, так как, по словам девушки, те она потеряла.

Кроме этого, депутат уточнил, что жительница Нижнего Новгорода является ЛГБТ*-активисткой.

Напомним, что Сормовский районный суд Нижнего Новгорода назначил местной жительнице пять суток ареста за демонстрацию экстремистской символики, а именно из-за ношения сережек-лягушек в цветах радуги.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ

Фото: ЗАКС.Ру