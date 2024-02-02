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Новости 18:54

В Нарве на пешеходном КПП появились пробки из желающих попасть в Россию

фото ЗакС политика В Нарве на пешеходном КПП появились пробки из желающих попасть в Россию

В пятницу, 2 февраля, на границе Эстонии с Россией в Нарве образовалась пробка из людей, об этом пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на прибалтийские СМИ.

При этом отмечается, что в сторону Эстонии людей немного, в очередях оказались только те, кто хочет попасть в Россию. Сами стоящие думают, что стоять в пробке будут по часу, а может и по два часа.

Речь идет о пробке на пешеходном пункте пропуска, так как автомобильный КПП с 1 февраля закрыт на реконструкцию.

Больше всего, по информации эстонских СМИ, людей на пограничном мосту Дружбы, который соединяет Нарву с Ивангородом.

Напомним, что посадка и высадка пассажиров автобусов компании Lux Express Group теперь пройдет в Ивангороде примерно в 250 метрах от пешеходного пункта пропуска. Со стороны Эстонии в Нарве автобусы будут останавливаться на Петровской площади.

Фото: unsplash.com


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