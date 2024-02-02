В Нарве на пешеходном КПП появились пробки из желающих попасть в Россию

В пятницу, 2 февраля, на границе Эстонии с Россией в Нарве образовалась пробка из людей, об этом пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на прибалтийские СМИ.
При этом отмечается, что в сторону Эстонии людей немного, в очередях оказались только те, кто хочет попасть в Россию. Сами стоящие думают, что стоять в пробке будут по часу, а может и по два часа.
Речь идет о пробке на пешеходном пункте пропуска, так как автомобильный КПП с 1 февраля закрыт на реконструкцию.
Больше всего, по информации эстонских СМИ, людей на пограничном мосту Дружбы, который соединяет Нарву с Ивангородом.
Напомним, что посадка и высадка пассажиров автобусов компании Lux Express Group теперь пройдет в Ивангороде примерно в 250 метрах от пешеходного пункта пропуска. Со стороны Эстонии в Нарве автобусы будут останавливаться на Петровской площади.