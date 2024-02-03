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Новости 11:23

Арестованной "азербайджанской мафии" добавили еще один криминальный эпизод

фото ЗакС политика Арестованной "азербайджанской мафии" добавили еще один криминальный эпизод

В Петербурге правоохранительные органы возбудили еще одно уголовное дело в отношении группы мигрантов, арестованных за уличные нападения на случайных людей. Об этом пишет портал 78.ru.

Полицейские узнали, что возле дома №51 по Ленинскому проспекту в октябре был избит впятером еще один гражданин (рядом с этим домом ранее уже было зафиксировано другое нападение). Меру пресечения находящимся в СИЗО фигурантам изменять не стали: добавился еще один эпизод по ч. 2 ст. 213 (хулиганство организованной групппой по предварительному сговору).

В СМИ компания молодых людей под предводительством администратора Telegram-канала "Жизнь бродяги" Турала Мамедова, получила неофициальное обозначение "азербайджанская мафия". Пик их криминальной активности пришелся на середину осени прошлого года. Атаки на прохожих снимались на видео и выкладывались в интернет.

Фото: ЗАКС.Ру


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