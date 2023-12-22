В Петербург доставили блогера Турала, обвиняемого в нападениях на прохожих

Петербургское управление Следственного комитета сообщило о состоявшемся этапировании в город Турала Мамедова, администратора скандально известного Telegram-канале "Жизнь бродяги", где выкладывались видеозаписи уличных нападений на людей.

От правосудия он скрывался в Азербайджане и был задержан по запросу российских властей. Мамедов фигурирует в деле о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) и разжигании ненависти и вражды (ч. 2 ст. 282 УК). Вместе с ним по делу проходят четырнадцать выходцев из стран СНГ. Все они содержатся в Петербурге под стражей.

Пик активности группировки Мамедова пришелся на середину осени: в южных районах города регулярно избивали прохожих и публиковали получившиеся ролики в Telegram. В криминальных действиях были замечены в том числе несовершеннолетние мигранты. Некоторые из участников спровоцированных потасовок отделались административными протоколами и последующим выдворением.

Фото: ЗАКС.Ру