В СИЗО отправили еще одного подростка по делу о нападениях на петербуржцев

Октябрьский районный суд Петербурга постановил поместить в следственный изолятор несовершеннолетнего фигуранта дела о нападении на прохожих. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, ему инкриминируют хулиганство в составе организованной группы (ч. 2 ст. 213 УК).

Судебное слушание прошло в закрытом формате ввиду малого возраста фигуранта. Под стражей подозреваемого продержат по меньшей мере до 15 декабря.

Отметим, что задержания и аресты молодых людей, в том числе несовершеннолетних, по статьям о хулиганстве и экстремизме (ч. 2 ст. 282 УК) длятся в течение двух последних недель. Им инкриминируют беспричинные нападения на прохожих и посетителей кафе. СК установил, что в городе таким образом действует организованная группа с преобладанием выходцев из Азербайджана. Избиения граждан, запечатленные на камеру и выложенные в интернет, в октябре случились в Московском и Красносельском районах.

UPD 17:25 Под стражу в рамках того же дела отправились также не достигшие восемнадцатилетия еще два фигуранта.

Фото: ЗАКС.Ру