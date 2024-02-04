Кабмин уменьшил срок предоставления допуска компаний к международным автоперевозкам

Российское правительство упростило процедуру допуска компаний к международным автоперевозкам, сообщается на сайте кабмина. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, срок предоставления госуслуги по допуску компаний к международным автоперевозкам должен будет сократиться до пяти рабочих дней вместо нынешних 20 дней. Заодно уменьшится и количество документов, которые необходимо предоставлять компаниям ради получения допуска.

"Решение даст возможность снизить издержки бизнеса и увеличить объемы внешней торговли", — отметили в кабмине.

В прошлом месяце правительство, среди прочего, выступило против законопроекта об установлении судебного запрета на приближение к людям. В то же время кабмин выступил за запрет увольнения с работы вдов участников СВО.

Фото: ЗАКС.Ру