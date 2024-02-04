В штабе Надеждина пожаловались на отказы типографий

Более 60 типографий в Москве отказали в печати предвыборной газеты баллотирующемуся на выборы президента Борису Надеждину, утверждает издание "7х7"* со ссылкой на источник в избирательном штабе политика. По сообщению издания, штаб политика намеревался отпечатать 2,5 миллиона экземпляров газет с информацией о нем.

По сообщению собеседника издания, штаб Надеждина якобы заплатил одной из типографий в столице 4,5 миллиона рублей. Однако же в последний момент политику будто бы вернули деньги и отказались печатать тираж под предлогом внешнего давления.

Как рассказал источник, после отказа штаб Надеждина обратился в предложением к ряду других аккредитованных типографий, в том числе находящихся за пределами Москвы и Московской области. По разным поводам те будто бы отказались печатать тираж газеты политика.

В последний день января Центризбирком принял подписи в поддержку выдвижения Надеждина. В минувшую пятницу ЦИК сообщил, что выскажется об итогах проверки подписей кандидата 7 февраля.

*Минюст внес "7х7" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру