Альбац* получила штраф за нарушение законодательства об иноагентах

Тверской суд Москвы оштрафовал журналистку Евгению Альбац* за нарушение законодательства об иностранных агентах, сообщил 5 февраля ТАСС. Ее признали виновной в распространении материалов без указания на имеющийся статус иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

"Суд признал виновной Альбац Е. М.* <...> и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей", — сообщили информагентству в суде.

Вмененная журналистке статья предусматривает для физлиц штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Статус иноагента Альбац* получила летом 2022 года. В томи же году она уехала из России.

*Минюст внес Евгению Альбац в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру