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Новости 12:59

Песков заявил, что не знает законов о запрете радуги в России

фото ЗакС политика Песков заявил, что не знает законов о запрете радуги в России

В Кремле не располагают сведениями об аресте жительницы Нижнего Новгорода за ношение сережек в цветах радуги, заявил 5 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что не имеет сведений о существовании в России законодательного запрета радуги.

"Мне неизвестно о наличии каких-либо законов, которые запрещают радугу в России. Я, честно говоря, не знаю всех деталей этого дела, поэтому вряд ли я могу его как-то комментировать", — приводит слова Пескова РИА "Новости".

Ранее в Нижнем Новгороде назначили пять суток ареста местной жительнице из-за ношения сережек в цветах радуги. Подобное сочли демонстрацией экстремистской символики (ст.20.3 КоАП РФ) из-за схожести подобной цветовой гаммы с символикой ЛГБТ*.

В ноябре Верховный суд признал международное движение ЛГБТ* экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ

 

Фото: Kremlin.ru


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