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Новости 18:01

Обвиняемый в финансировании экстремизма ученый рассказал об итогах психиатрической экспертизы

фото ЗакС политика Обвиняемый в финансировании экстремизма ученый рассказал об итогах психиатрической экспертизы

Психиатрическая экспертиза признала вменяемым член-корреспондента Российской академии наук Сергея Абрамова, сообщил он в беседе с ТАСС. Против ученого выдвинуто обвинение в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ).

"Я был вменяемым тогда [в момент предполагаемого совершения инкриминируемого деяния. — ЗАКС.Ру], я вменяемый сейчас, и лечение не требуется. Это признала экспертиза областной психиатрической больницы", — заявил Абрамов информагентству.

В ТАСС отдельно уточнили, что не располагают официальными сведениями относительно результатов экспертизы.

В мае 2023 года Переяславский районный суд Ярославской области поместил ученого под домашний арест. В конце ноября стало известно, что ученого направляют в психиатрический стационар для прохождения экспертизы. Как сообщалось, его обвиняют в переводе средств некой запрещенной в России организации. По сообщениям СМИ, речь может идти о финансировании ФБК*.

*ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов. ФБК также внесен в реестр нежелательных организаций.

Фото: ЗАКС.Ру

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.


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