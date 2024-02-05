Дом Степанова на Лиговке отремонтируют по программе "Рубль за метр"

Петербургский Фонд имущества начал искать арендатора для исторического дома Степанова (улица Константина Заслонова, 8А), в последние годы пребывающего в неудовлетворительном состоянии.

Объект хотят сдать в рамках программы "Рубль за метр". Начальная стоимость аренды составила 201 тысячу рублей. Торги пройдут 6 марта. Предполагается, что их победитель отремонтирует здание за свой счет, после чего в течение полувека будет распоряжаться зданием на льготных условиях.

Признанный региональным памятником и расселенный "Жилой дом Степанова В.Ф." был построен в первой четверти XIX века. Полтора года назад градозащитники попросили председателя правления Газпрома Алексея Миллера взять его под опеку.

фото: фондимущества.рф