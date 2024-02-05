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Новости 20:55

Дом Степанова на Лиговке отремонтируют по программе "Рубль за метр"

фото ЗакС политика Дом Степанова на Лиговке отремонтируют по программе "Рубль за метр"

Петербургский Фонд имущества начал искать арендатора для исторического дома Степанова (улица Константина Заслонова, 8А), в последние годы пребывающего в неудовлетворительном состоянии.

Объект хотят сдать в рамках программы "Рубль за метр". Начальная стоимость аренды составила 201 тысячу рублей. Торги пройдут 6 марта. Предполагается, что их победитель отремонтирует здание за свой счет, после чего в течение полувека будет распоряжаться зданием на льготных условиях.

Признанный региональным памятником и расселенный "Жилой дом Степанова В.Ф." был построен в первой четверти XIX века. Полтора года назад градозащитники попросили председателя правления Газпрома Алексея Миллера взять его под опеку.

фото: фондимущества.рф


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