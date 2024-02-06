Писатель Быков* получил штраф за сотрудничество с нежелательной организацией

Писатель Дмитрий Быков* должен будет выплатить штраф по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 20.33 КоАП РФ), постановил Никулинский суд Москвы. Сумма взыскания составила 10 тысяч рублей.
"Постановлением Никулинского районного суда города Москвы Быкову Дмитрию Львовичу* назначен штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей", — сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Величина взыскания по предъявленной Быкову* административной статье колеблется для физлиц в пределах от пяти тысяч до 15 тысяч рублей.
О регистрации судом дела против писателя стало известно в середине января. В минувшем декабре Быков* получил штраф за неисполнение законодательства об иноагентах.
*Минюст внес Дмитрия Быкова в единый реестр иноагентов