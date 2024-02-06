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Новости 13:14

Суд в Москве оштрафовал журналистку Баронову по двум протоколам

фото ЗакС политика Суд в Москве оштрафовал журналистку Баронову по двум протоколам

Тверской суд Москвы оштрафовал 6 февраля по двум административным протоколам журналистку Марию Баронову, сообщило РИА "Новости". Общая сумма назначенных взысканий составила 70 тысяч рублей.

Штраф в размере 50 тысяч рублей Бароновой назначили по статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Еще 20 тысяч рублей штрафа она должна будет выплатить за нарушение установленного порядка проведения публичных акций (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ).

О регистрации судом двух протоколов на Баронову стало известно 17 января.

В последний день ноября Баронова вышла на Красную площадь в Москве с сумкой, на которой можно было прочесть пацифистский призыв. В руках она держала телефон, на экране которого виднелось изображение радуги, которую принято соотносить с ЛГБТ*. Прогулка журналистки у стен Кремля произошла вскоре после того, как Верховный суд признал международное движение ЛГБТ* экстремистской организацией.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ

Фото: ЗАКС.Ру


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