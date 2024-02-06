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Новости 13:57

Петербуржец получил штраф за ссылку на признанное нежелательным издание

фото ЗакС политика Петербуржец получил штраф за ссылку на признанное нежелательным издание

Приморский суд Петербурга вынес решение по делу Ильи Казака, обвиненного в публикации в социальных сетях ссылки на материал признанного нежелательным в России издания. Протокол был составлен по статье об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП РФ), следует из сообщения объединенной пресс-службы городских судов.

Как установил суд, в конце мая Казак разместил на своей странице во "ВКонтакте" ссылку на материал издания, признанного в России нежелательной организацией.

Суд назначил Казаку штраф в размере пяти тысяч рублей. Это минимальное взыскание, предусмотренное в качестве наказания по вмененной петербуржцу статье.

О составлении протокола на горожанина стало известно в конце минувшего января.

Ранее в Москве суд оштрафовал на 10 тысяч рублей писателя Дмитрия Быкова* за сотрудничество с нежелательной организацией.

*Минюст внес Дмитрия Быкова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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