Петербуржец получил штраф за ссылку на признанное нежелательным издание

Приморский суд Петербурга вынес решение по делу Ильи Казака, обвиненного в публикации в социальных сетях ссылки на материал признанного нежелательным в России издания. Протокол был составлен по статье об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП РФ), следует из сообщения объединенной пресс-службы городских судов.

Как установил суд, в конце мая Казак разместил на своей странице во "ВКонтакте" ссылку на материал издания, признанного в России нежелательной организацией.

Суд назначил Казаку штраф в размере пяти тысяч рублей. Это минимальное взыскание, предусмотренное в качестве наказания по вмененной петербуржцу статье.

О составлении протокола на горожанина стало известно в конце минувшего января.

Ранее в Москве суд оштрафовал на 10 тысяч рублей писателя Дмитрия Быкова* за сотрудничество с нежелательной организацией.

*Минюст внес Дмитрия Быкова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру