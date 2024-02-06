Авиаперелеты из Петербурга в Шанхай станут ежедневными

Выполнение авиаперевозок из Петербурга в Шанхай будет выполняться на ежедневной основе, рассказали 6 февраля в пресс-службе аэропорта Пулково. Новое расписание вступит в силу с конца марта.

"С 31 марта авиакомпания China Eastern Airlines в рамках весенне-летнего расписания откроет полетную программу в Шанхай. Впервые рейсы из Санкт-Петербурга в деловой и финансовый центр Китая будут выполняться ежедневно", — гласит сообщение, распространенное в официальном Telegram-канале аэропорта.

Самолеты в Шанхай будут вылетать в 23:15. Время в пути составит более девяти часов, посадка будет происходить в 13:30 следующего дня по местному времени. Помимо этого, в летний период также планируется выполнение рейсов из Пулково в Пекин и Чэнду.

Прямое сообщение между Петербургом и Шанхаем открыли в июне 2023 года.

Фото: ЗАКС.Ру