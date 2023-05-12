С начала июня авиасообщение свяжет Петербург и Шанхай

Авиакомпания China Eastern Airlines запускает с начала июня прямое авиасообщение между Петербургом и Шанхаем, сообщил 12 мая Telegram-канал аэропорта Пулково. Первый рейс состоится 6 июня, он станет первым по этому направлению с октября 2019 года.

Перелеты будут выполняться трижды в неделю — по вторникам, четвергам и субботам. Перевозить пассажиров будут самолеты Airbus A330-300.

"Согласно расписанию, прилет рейса в Санкт-Петербург из Шанхая запланирован в 21:05, вылет рейса из Пулково в аэропорт Пудун запланирован в 23:05", — рассказали в Пулково.

Как отмечается, туристы смогут продолжить свое путешествие из Шанхая по иным международным направлениям, транзитные пассажиры смогут пребывать в городе в течение 144 часов.

Накануне стало известно о планах запуска прямых перелетов из Петербурга в Тегеран. Между тем, из-за начавшегося ремонта Московского проспекта автобусы в Пулково стали ходить с задержками длительностью от 20 до 40 минут, на что ранее просили обратить внимание пассажиров в комитете по транспорту.

На прошлой неделе советник главы городского комитета по развитию туризма Александр Горохов поделился надеждами на то, что "через два-три года" Петербург сможет принимать по полмиллиона туристов из Китая ежегодно. Свой прогноз он охарактеризовал как "достаточно консервативный".