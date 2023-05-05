В Смольном надеются принимать по полмиллиона китайских туристов через три года

Власти Петербурга рассчитывают довести количество туристов из Китая до 500 тысяч ежегодно в ближайшие два-три года, заявил ТАСС советник главы городского комитета по развитию туризма Александр Горохов. Заявление прозвучало в ходе проводимой комитетом бизнес-миссии в Шанхае.

"Мы рассчитываем на то, что будет полмиллиона туристов в Санкт-Петербург примерно через два-три года", — поделился планами Горохов.

Свой прогноз чиновник назвал осторожным и "достаточно консервативным, объяснив подобную сдержанность последствиями ограничений, введенных ранее из-за коронавируса. Он уточнил, что до пандемии в Россию ежегодно прибывало около двух миллионов туристов из КНР, при этом половина из них посещала Петербург.

По прогнозу Горохова, летом можно ожидать качественного изменения состава туристов. "К нам поедет больше индивидуальных туристов, больше туристов, которые преследуют какие-то нишевые интересы, к примеру, медицинский туризм", — предположил он.

Ранее стала известно, на какие суммы Смольный собирается штрафовать путешественников и гостиницы за неуплату туристического сбора.