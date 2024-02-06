Глава ВС назвал гуманизацию законодательства основной задачей

Верховный суд полагает приоритетной для себя задачей работу по гуманизации российского законодательства, заявил его председатель Вячеслав Лебедев на встрече с президентом Владимиром Путиным 6 февраля.

"Верховный суд считает [гуманизацию законодательства. — ЗАКС.Ру] это основным направлением в деятельности судов, потому что гуманизация предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации", — приводит слова Лебедева пресс-служба Кремля.

Председатель ВС поведал президенту о внесенном на рассмотрение Госдумы законопроекте о смягчении меры пресечения для женщин с малолетними детьми, совершивших преступление небольшой тяжести. По его словам, Верховный суд исходит из необходимости запретить для них содержание под стражей.

Также суд намерен исключить отправку в СИЗО для матерей, совершивших не связанные с насилием преступления средней степени тяжести. Кроме того, ВС внес законопроект о разграничении составов определении критериев отличий преступлений в сфере бизнеса от остальных преступлений. Это связано с тем, что преступления в сфере предпринимательской деятельности могли квалифицировать как мошенничество, отметил Лебедев. По его словам, "это неправильно".

Наконец, также ВС выступил за немедленное освобождение из мест лишения свободы признанных больными заключенных, рассказал Путину Лебедев. "В законопроекте мы поставили вопрос: в любом случае, если он болен, действительно с таким заболеванием, то должен быть освобождён по болезни из мест лишения свободы", — сообщил он.

В декабре Лебедев говорил о том, что российские суды стали реже арестовывать фигурантов дел и чаще назначать домашние аресты.

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