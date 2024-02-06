Суд продлил до мая арест экс-директору петербургского НИИ

Куйбышевский районный суд в очередной раз продлил срок содержания под стражей бывшему директору петербургского НИИ вакцин и сывороток Виктору Трухину, обвиняемому в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В СИЗО ему предстоит оставаться по меньшей мере до начала мая, следует из сообщения объединенной пресс-службы городских судов.

О продлении ареста ходатайствовало следствие. Свою позицию оно подкрепило аргументами о необходимости провести экспертизу стоимости акций Латиноамериканского Института Биотехнологии Мечников и провести проверку материалов дела на новые эпизоды.

Трухин против продления ареста возражал, апеллируя в том числе к тому, что ранее был лишен гражданства Никарагуа. Также он указывал, что имеет место работы и жительства. Вместо продолжения содержания в СИЗО он просил о переводе под домашний арест.

Суд доводам фигуранта не внял, указав среди прочего, что не считает лишение его гражданства Никарагуа весомым аргументом в пользу смягчения меры пресечения. "Гораздо важнее то, что, обладая данными о проведении проверки его деятельности, Трухин пытался покинуть территорию РФ", — приводит пресс-служба позицию суда.

В результате фигуранту продлили арест до 7 мая.

Трухин был арестован в сентябре 2023 года. По версии следствия, своими действиями он нанес возглавляемому им НИИ материальный ущерб на сумму более 436 миллионов рублей.

Фото: ЗАКС.Ру