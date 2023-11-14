Никарагуа лишила гражданства обвиняемого в растрате экс-директора петербургского НИИ

Министерство внутренних дел Никарагуа лишило гражданства этой страны бывшего директора петербургского НИИ вакцин и сывороток Виктора Трухина, сообщил 14 ноября ТАСС со ссылкой на местное издание La Gaceta. Ранее наличие гражданства этой страны послужило одной из причин продления ученому срока содержания под стражей по делу об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

"Министр внутренних дел постановила принять указ об утрате никарагуанского гражданства гражданина Виктора Павловича Трухина", — цитирует сообщение центральноамериканского издания российское информагентство.

Основанием для лишения Трухина гражданства назвали нарушение им конституции Никарагуа и местного закона о миграции.

Об аресте Трухина стало известно 9 сентября, это произошло спустя несколько дней после его увольнения из НИИ. По версии следствия, экс-директор может быть причастен к растрате свыше 436 миллионов рублей из бюджета вверенного ему учреждения. Сам он вину не признает.

Неделей ранее суд в Петербурге продлил Трухину срок содержания в СИЗО до 7 февраля 2024 года. Сам фигурант просил смягчить меру пресечения и назначить ему домашний арест. Одной из причин отказа в этом могло стать наличие у него гражданства Никарагуа и тот факт, что бывший глава НИИ не сообщил об этом факте.

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