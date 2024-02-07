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Новости 12:21

Хинштейн считает, что блокировка каналов ВГТРК на YouTube связана с информвойной с РФ

фото ЗакС политика Хинштейн считает, что блокировка каналов ВГТРК на YouTube связана с информвойной с РФ

Глава комитета Государственной Думы по информационной политике Александр Хинштейн высказал свое мнение по поводу блокировку видеохостингом YouTube каналов ВГТРК, об этом 7 февраля Хинштейн написал в своем Telegram-канале.

По мнению Хинштейна, такие меры со стороны YouTube – инструмент информационной войны с Россией. 

"YouTube методично выжигает неугодную его покровителям точку зрения – чувствуете, как пахнет хваленой американской свободой слова и демократией?" – написал Хинштейн.

Также он напомнил, что канал "Дума-ТВ" подал иск на 1 млрд рублей к Google из-за блокировки, который Арбитражный суд Москвы удовлетворил. Тогда в Думе решили эти деньги направить на помощь детям из ДНР, ЛНР и так далее.

Хинштейн посоветовал тоже самое сделать и ВГТРК – обратиться в суд, получить деньги и направить их в "действительно мирное русло".

Фото: ЗАКС.Ру


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