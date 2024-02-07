ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 19:22

С начала года огурцы подорожали больше чем на четверть

фото ЗакС политика С начала года огурцы подорожали больше чем на четверть

Росстат 7 февраля представил еженедельную сводку, отражающую динамику ден в магазинах. 

Куриные яйца, подорожание которых в конце прошлого года потребовало принятия особых правительственных мер, как и неделю назад, продолжили дешеветь. Их средняя цена "отступила" еще на 0,73%.

Обратную тенденцию демонстрируют огурцы, подорожавшие еще на на 4,56%. Всего с начала календарного года они выросли в цене уже на 26.48%.

На прошлой неделе представители петербургского сельскохозяйственного рынка рассказали об аномальном подорожании некоторых позиций, включая помидоры и огурцы. Среди основных причин - рост зарплат в отрасли, а также повышение расходов на обогрев теплиц в связи с холодной зимой.

фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости7 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама