С начала года огурцы подорожали больше чем на четверть

Росстат 7 февраля представил еженедельную сводку, отражающую динамику ден в магазинах.

Куриные яйца, подорожание которых в конце прошлого года потребовало принятия особых правительственных мер, как и неделю назад, продолжили дешеветь. Их средняя цена "отступила" еще на 0,73%.

Обратную тенденцию демонстрируют огурцы, подорожавшие еще на на 4,56%. Всего с начала календарного года они выросли в цене уже на 26.48%.

На прошлой неделе представители петербургского сельскохозяйственного рынка рассказали об аномальном подорожании некоторых позиций, включая помидоры и огурцы. Среди основных причин - рост зарплат в отрасли, а также повышение расходов на обогрев теплиц в связи с холодной зимой.

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