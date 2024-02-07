В Петербурге с превышением начальной цены продали два объекта "Почты России"

Российский аукционный дом завершил продажу двух объектов, до последнего времени принадлежавших "Почте России". Оба они ушли с молотка с кратным превышением стартовой цены.

Помещение на Шпалерной улице площадью почти 200 кв. метров продали за 19 млн рублей при вдвое меньшей начальной цене. Помещение на Гангутской улице площадью почти 100 кв. метров отдали в частные руки за 15,6 млн рублей при втрое меньшей начальной цене.

Через месяц на торгах разыграют право собственности на имущественный комплекс на Матисовом острове, а также на помещения в доме №5 по улице Чехова (Центральный район) и в доме №21к1 по Мебельной улице (Приморский район).

Фото: ЗАКС.Ру