Количество участков с видеонаблюдением в Петербурге уменьшилось на 333 по сравнению с 2021 годом

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 8 февраля определила избирательные участки, на которых планируется организовать видеонаблюдение и его трансляцию. Член Горизбиркома Денис Козенко сообщил, что всего в Петербурга на выборах президента видеонаблюдение организуют на 1452 избирательных участках. Ещё на 379 участках установят видеорегистраторы, рассказал Козенко.

Без какого-либо видео останутся 116 УИК, отметил председатель Горизбиркома Максим Мейксин. По его словам, это участки в медучреждениях и те, на которых голосуют военные.

Член ГИК Павел Шапчиц отметил, что на выборах 2021 году видеонаблюдение было организовано на 1785 УИК. То есть число участков, за ходом голосования на которых можно будет следить онлайн, сократилось на 333. Шапчиц предложил обратиться в Центризбирком, Минцифры и "Ростелеком" с просьбой заключить контракт на обеспечение всех УИК видеонаблюдением. Мейксин сообщил, что изначально число участков с видео было еще меньше:

- Мы достаточно долго обсуждали эту тему и с "Ростелекомом", и с ЦИКом. В итоге цифра (число УИК - прим. ЗАКС.Ру) была увеличена настолько, насколько это было возможно.

За предложение Шапчица никто кроме него не проголосовал. В общей сложности запись видео в том или ином виде должны организовать на 1831 УИК.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру