Видеонаблюдение в Петербурге не организуют на 112 постоянных избирательных участках

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 9 сентября приняла решение об организации видеонаблюдения на избирательных участках во время голосования за депутатов Государственной думы и других выборов, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Член ГИК Екатерина Астафьева сообщила, что видеонаблюдение будет организовано на 1789 избирательных участках. Еще на 43 участках установят видеорегистраторы, уточнила Астафьева. Она добавила, что видеонаблюдения не будет на временных участках: в больницах, СИЗО, судах и других.

Член ГИК от "Яблока" Ольга Покровская поинтересовалась у коллеги, на скольких постоянных участках не будет ни видеонаблюдения, ни видеорегистраторов. Таких УИК 112, ответила Астафьева.

Покровская отметила, что, судя по документу, таких участков большинство в Адмиралтейском и Центральном районах - по трети в каждом. Она поинтересовалась, с чем связано такое распределение видеонаблюдения. Астафьева ответила, что там нет технической возможности его организовать. Зампред ГИК Алла Егорова добавила, что в Адмиралтейском и Центральном районах много зданий - памятников культуры, поэтому там камеры запрещает размещать комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Всего в Петербурге 1940 постоянных избирательных участков. Еще в 2021 году организовано более 100 временных УИК.

София Саттарова