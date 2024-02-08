В Петербурге завершено расследование дела о нелегальных экскурсиях по крышам

Петербургская полиция меньше чем за полгода расследовала дело о незаконных экскурсиях по крыше. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. В ближайшее время дело, возбужденное по п. "б" ч. 2 ст. 171 УК (незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой с извлечением особо крупного дохода), начнут рассматривать в суде.

Основной подследственный - уроженец Хабаровска, привлекший к своему бизнесу семерых сотрудников. Вместе преступным путем, по версии силовиков, они смогли заработать более 22 млн рублей.

Реклама нелегальных экскурсий открыто размещалась в социальных сетях. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: ЗАКС.Ру