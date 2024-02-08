Дело о массовом отравлении петербургских выпускников дошло до суда

Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело о массовом отравлении школьников на прошедших минувшим летом выпускных вечерах, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Главного фигуранта, возглавляющего ООО "Торговый комплекс "Арсенал трейд", зовут Вадим Лакшин, его обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК). Фирма Лакшина ответственна за приготовление еды в ресторане Grand Bianсo, находящегося в Мучном переулке.

У более сотни клиентов этого заведения в конце июня диагностировали острую кишечную инфекцию: отравились выпускники девяти учебных заведений города и области.

Согласно материалам дела, гендиректор компании позволил обслуживать клиентов общепита сотрудникам, в чьем биоматериале обнаружили золотистый стафилококк и возбудителей кишечной палочки. Лакшину грозит до двух лет заключения.

Фото: ЗАКС.Ру