ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 14:25

В Петербурге появились памятки, посвященные курортному сбору

фото ЗакС политика В Петербурге появились памятки, посвященные курортному сбору

В связи с введением с 1 апреля обязательного курортного сбора в Петербурге выпустили специальные памятки на эту тему, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский. Методические материалы имеют два варианта: один адресован туристам, другой - отельерам.

Из памятки можно узнать, какие категории граждан вправе рассчитывать на льготы и на полное освобождение от взноса. Там же представлена точная формула расчета и список документов, которые нужно иметь при себе гостям города.

Закон о курортном сборе вступил в силу еще осенью, но пока в городе действует нулевая ставка.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Пиотровский Борис Михайлович 




Новости8 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама