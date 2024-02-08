В Петербурге появились памятки, посвященные курортному сбору

В связи с введением с 1 апреля обязательного курортного сбора в Петербурге выпустили специальные памятки на эту тему, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский. Методические материалы имеют два варианта: один адресован туристам, другой - отельерам.

Из памятки можно узнать, какие категории граждан вправе рассчитывать на льготы и на полное освобождение от взноса. Там же представлена точная формула расчета и список документов, которые нужно иметь при себе гостям города.

Закон о курортном сборе вступил в силу еще осенью, но пока в городе действует нулевая ставка.

Фото: ЗАКС.Ру