Вишневский вновь обратился в комблаг из-за жалоб на уборку улиц

Депутат Заксобрания Борис Вишневский сообщил 9 февраля о том, что вновь обратился в петербургский комитет по благоустройству из-за жалоб на плохую уборку улиц. В своем письме он перечислил адреса, на которые следует обратить отдельное внимание.

Как следует из текста письма, выложенного Вишневским в личном Telegram-канале, на этот раз горожане поделились с ним своим недовольством из-за качества уборки от льда территории у дома № 46 по Кузнецовской улице, у дома № 18 по Дивенской улице и у дома № 16 по улице Чайковского.

Вишневский попросил главу комблага Василия Пониделко принять меры для уборки льда по перечисленным адресам. Из-за плохо убранных улиц существует "травмоопасная ситуация для жителей", отметил он.

"Также прошу вас сообщить, располагают ли уборочные предприятия достаточным количеством песка для снижения "скользкости"", — добавил депутат.

Ранее Вишневский уже обращался в комблаг со списком некачественно убранных от льда улиц. Полученным ответом чиновников он остался недоволен.

Фото: ЗАКС.Ру