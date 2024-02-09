Автомобильную границу Финляндии и России могут закрыть на более длительное время

Канцлер юстиции Финляндии Туомас Пёюсти заявил, что меры по закрытию границы с Россией могут быть более длительными, чем это было ранее, об этом 9 февраля пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на финские СМИ.

Однако Пёюсти допустил, что возможны некоторые смягчения при определенных условиях. Он заявил, что при оценке должны учитываться разные факторы, например, совокупная продолжительность предлагаемого решения проблемы.

Также канцлер подчеркнул, что меры должны быть прекращены или смягчены без промедления, если в ограничениях не будет необходимости, даже несмотря на длительность решения.

Напомним, что финские власти решили не открывать границу с Россией до 14 апреля 2024 года. Также нельзя будет подать заявление на получение международной защите на границе. Причина продления ограничений – возможное возникновение миграционного кризиса вновь.

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