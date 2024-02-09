Глава РСПП рассказал о предложении снизить пени за неуплату налогов

Российский бизнес выступает за снижение максимального значения пени за неуплату налогов до 15 % от суммы просрочки, сообщил 9 февраля глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, сейчас назначаемые взыскания при глубине проверок в три года могут превышать сумму неуплаченного компаниями налога.

"Тема, связанная с ключевой ставкой, — карательный характер пени в условиях высокой ставки, когда ставка пени по налогам составляет под 40 %. <...> Поэтому предлагается ограничить эту предельную ставку пени на уровне не более 15 %", — приводит РИА "Новости" слова Шохина.

Согласно законодательству, величина пени зависит от размера установленной Центробанком ключевой ставки. На текущий момент последняя составляет 16 %. В конце января глава ЦБ Эльвира Набиуллина допускала возможность снижения этого показателя во второй половине года.

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