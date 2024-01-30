Набиуллина назвала "обнадеживающей" статистику по инфляции в России

В России складывается "обнадеживающая" ситуация с инфляцией в январе, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью РИА "Новости". По ее мнению, подобное стало возможным благодаря политике финансового регулятора по повышению величины ключевой ставки.

"Мы видим, что и в декабре текущие темпы роста цен стали ниже, чем в ноябре, и в январе статистика тоже обнадеживающая", — отметила Набиуллина.

Глава ЦБ отметила, что деятельность регулятора направлена на обуздание инфляции и возвращение ее темпов на уровень 4 % годовых. С этим было связано и повышение ключевой ставки, которое можно было наблюдать на протяжении всей второй половины 2023 года.

Набиуллина сообщила о наличии у ЦБ беспокойства относительно ценовых ожиданий в обществе. У предприятий они остаются высокими, у граждан несколько снизились, однако по-прежнему превышают показатели ноября.

Глава Центробанка допустила возможность снижения ключевой ставки в 2024 году. По ее оценкам, это может произойти во второй половине года. Сейчас величина ключевой ставки в России установлена на уровне 16 % годовых.

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