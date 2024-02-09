В Петербурге загорелся очередной лазурный автобус

Очередной лазурный автобус видели горящим в Петербурге, сообщил 9 февраля Telegram-канал "Мегаполис". В качестве места инцидента было указано Колпинское шоссе.

Согласно опубликованной видеозаписи, автобус стоял поблизости от остановки, при этом из его заднего окна вырывался столб пламени. Что стало причиной возгорания, неизвестно. Пассажиров в салоне автобуса видно не было.

Сообщения об инцидентах с лазурными автобусами появляются в Петербурге с заметной периодичностью. Так, 22 января один такой горел на проспекте Космонавтов. Спустя два дня еще один вылетел на тротуар поблизости от станции метро "Приморская", в результате пострадали пять человек. Водитель автобуса был арестован по делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью (ст. 264 УК РФ).

Фото: Telegram-канал "Мегаполис" (скриншот видеозаписи)