Суд арестовал водителя автобуса, сбившего пять человек на Васильевском острове

Василеостровский районный суд Петербурга 26 января арестовал водителя автобуса Норкула Содикова, которого обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью (ст. 264 УК). Инцидент случился 24 января на улице Наличная. Содиков выехал на тротуар, где под колеса автобуса попали пять человек. Содиков пробудет в следственном изоляторе минимум два месяца, до 23 марта, сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

По версии следствия, Содиков "проявил преступное легкомыслие и невнимательность" к дорожной обстановке, а именно избрал скорость, которая не обеспечивала ему возможность постоянного контроля за движением. Автобус сбил пять человек. Сейчас они находятся в больнице. Один из пострадавших в коме. Также за помощью обратилась пассажирка автобуса. У нее подозрение на перелом ребра. Содиков вину признал полностью.

Ранее СМИ опубликовали видео, снятое в кабине водителя. Судя по записи мужчина мог задремать за рулем, однако в компании-перевозчике ООО "Домтрансавто" версию недомогания и переутомления отрицают. Мужчина якобы прошел предрейсовый осмотр.

Ход расследования находится на контроле прокуратуры Василеостровского района. Содикову может грозить до двух лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности. Также по факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей (ст. 238 УК РФ). Лечение пострадавших на особый контроль взял Смольный.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру