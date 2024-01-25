Смольный взял на особый контроль лечение пострадавших в аварии с автобусом на улице Беринга

Лечение пострадавших в ходе аварии с выехавшим на тротуар автобусом находится на особом контроле у вице-губернатора Олега Эргашева и главы комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, заявили в комздраве 25 января.

Как сообщалось ранее, всего в городских больницах находятся пять пострадавших, состояние четверых из них оценивают как тяжелое. Два человека пребывают в Мариинской больнице.

"Сейчас оба пациента находится в реанимации, обоих прооперировали, они обследованы смежными специалистами — неврологами, травматологами, нейрохирургами, офтальмологами для выработки тактики лечения", — сообщил главврач Мариинской больницы Игорь Реутский.

Состояние обоих пострадавших тяжелое, процесс лечения "не будет простым и быстрым", отметил медик. При этом он заявил, что пострадавших с подобными повреждениями больница принимает "практически ежедневно", при этом медучреждение располагает всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы поставить потерпевших на ноги.

ДТП с выехавшим на тротуар автобусом произошло в минувшую среду на улице Беринга в Василеостровском районе. По факту произошедшего возбудили дела о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ), и об оказании небезопасных услуг (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру