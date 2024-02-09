ОП подготовит черный список российских блогеров на YouTube

Общественная палата приступает к работе над созданием черного списка российских блогеров с каналами на YouTube, передает ТАСС со ссылкой на первого зампреда комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича. По версии спикера, они "сознательно" уклоняются от работы на отечественных платформах, но при этом позиционируют себя как российских блогеров.

"Общественная палата сейчас в том числе начинает работать над черным списком блогеров, работающих на платформе YouTube. Мы его опубликуем, потому что это люди, которые сознательно не работают в российских соцсетях, позиционируя себя как российские блогеры", — заявил Малькевич на круглом столе "Свой среди чужих? Российские блогеры на экстремистских иностранных площадках".

Общественник заявил, что список станет частью программы, призванной стимулировать блогеров к переходу на российские площадки. Первая его часть будет посвящена блогерам, вещающим на детскую аудиторию.

В середине января Малькевич предрекал атаки на ход избирательной кампании, называя первой целью Петербург.

В пятницу стало известно, сколько средств потратили рекламодатели в 2023 году на продвижение в Рунете на площадках иноагентов.

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