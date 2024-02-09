Удальцова включили в реестр экстремистов и террористов

Росфинмониторинг добавил в перечень лиц, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремизму или терроризму, политика Сергея Удальцова. 46-летний москвич получил порядковый номер 11745. Звездочка напротив его имени и фамилии означает, что российские власти рассматривают лидера "Левого фронта" в качестве террориста.

Получивший федеральную известность участием в столичных протестах 2011-2012 годов и реальным сроком по "болотному делу", Удальцов в наступившем году попал в новое уголовное дело.

Теперь левого политика преследуют за посты в Telegram, обвиняя в оправдании террористической деятельности (ч. 2 ст. 205 УК). Его арест истекает 15 февраля. Представители КПРФ пообещали по возможности помогать Удальцову. Его жена избрана от этой партии в Госдуму.

Фото: ЗАКС.Ру